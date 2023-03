Dopo la chiusura dell'inchiesta emergono nuovi dettagli. Una ventina sotto accusa

L’istituzione della ‘zona rossa’ dal 27 febbraio 2020 in 10 comuni della Val Seriana e ad Alzano Lombardo e Nembro avrebbe risparmiato la vita a 4.148 persone morte di Covid. Lo scrive la Procura di Bergamo nell’avviso di chiusura indagini a carico di 19 persone, fra cui l’ex premier Giuseppe Conte, l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’ex assessore lombardo alla Sanità Giulio Gallera.

Per gli inquirenti di Bergamo le responsabilità sarebbero del Cts nonostante “fosse a conoscenza del numero di casi (531) registrati sino a quel momento nella Regione Lombardia e del relativo incremento rispetto ai giorni precedenti, e nonostante avessero a disposizione tutti i dati per stabilire che in Lombardia si sarebbe raggiunto il numero di 1000 casi dopo solo 8 giorni dall’accertamento del primo caso e che quindi bisognasse tempestivamente estendere anche ad altre zone le misure di distanziamento sociale della zona rossa”.

Fra gli indagati per epidemia colposa in “cooperazione” con Conte e Fontana gli scienziati Silvio Brusaferro, Giuseppe Ippolito, Franco Locatelli, Francesco Maraglino, Giuseppe Ruocco, Andrea Urbani, Agostino Miozzo, Claudio D’Amario e Mauro Dionisio per aver valutato nella riunione del 26 febbraio 2020 “non sussistenti le condizioni per l’estensione ad ulteriori aree della Regione, ed in particolare ai comuni della Val Seriana, tra i quali i comuni di Alzano Lombardo e Nembro nonostante nel corso della predetta riunione avessero dato atto ‘dei casi positivi al coronavirus in Italia che provengono da aree della Regione Lombardia diverse dalla zona rossa'”.

