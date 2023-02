Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell'Ema: "I dati sono ai livelli più bassi osservati nell'Ue negli ultimi 12 mesi"

“La buona notizia è che la situazione epidemiologica del Covid in Europa è in costante miglioramento. Nel complesso i dati mostrano un netto calo del numero di nuovi contagi, ricoveri e decessi. E secondo l’Ecdc, questi sono ai livelli più bassi osservati nell’Ue negli ultimi 12 mesi“. Così Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell’Ema, in conferenza stampa.

Nonostante la situazione sia in continuo miglioramento, “il Covid-19 rappresenta ancora un onere significativo per il sistema sanitario in tutta l’Unione europea. In questo contesto, il basso consumo di dosi di richiamo tra i gruppi vulnerabili come le persone di età pari o superiore a 60 anni costituisce una preoccupazione dal punto di vista della salute pubblica” prosegue Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell’Ema, in conferenza stampa. “Incoraggiamo gli anziani, le persone in gravidanza e i pazienti immunocompromessi che non sono stati rivaccinati contro il Covid con un vaccino adattato a farlo”, aggiunge.

“Ci sono alcuni sviluppatori che stanno pensando di avere vaccini che combinino Covid-19 e influenza. Naturalmente, siamo stati molto aperti a discutere di questi programmi e non vediamo l’ora se davvero questo tipo di combinazione possa essere un modo efficace per avere una sola dose per fornire protezione per entrambi i tipi di virus” le parole del capo della strategia vaccinale dell’Ema.”Gli studi sono attualmente in corso. Quindi esamineremo tutte queste prove e valuteremo il prima possibile se questo vaccino potrebbe essere approvato in questo momento o altro. È un po’ presto per dire se ci sarà qualche possibilità che questo vaccino possa essere approvato prima del prossimo autunno”, ha spiegato.

“La ripetizione della vaccinazione potrebbe non essere accettata nella popolazione in generale, e quindi sarà meglio considerare di cronometrare la vaccinazione una volta all’anno, e magari sincronizzarle con la vaccinazione per altri virus respiratori” ha concluso Cavaleri.

“I dati di sorveglianza mostrano che la sottovariante Xbb 1.5 (Kraken) si sta attualmente diffondendo molto rapidamente. Attualmente, è presente nell’Ue a bassi livelli. Tuttavia, si prevede che diventerà dominante nell’Ue nelle prossime settimane“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata