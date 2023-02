Lo ha annunciato il viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti, Galeazzo Bignami, primo firmatario alla Camera della proposta di legge

La Commissione d’inchiesta sul Covid “per far luce su quanto accaduto durante la gestione della pandemia partirà il 15 o 16 febbraio, e sicuramente troveremo la verità”. Lo annuncia in un video diffuso sui canali social di Fdi il viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti Galeazzo Bignami, primo firmatario alla Camera della proposta di legge per istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale.

