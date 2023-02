Come riportato dal report settimanale del ministero della Salute diminuiscono anche i ricoveri con una sola regione che si presenta a rischio alto

Nel periodo 11 –24 gennaio 2023, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,68 (range 0,64-0,78), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto la soglia epidemica anche nel range inferiore. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in lieve aumento e rimane sotto la soglia epidemica: Rt=0,78 (0,74-0,83) al 24/01/2023 vs. Rt=0,70 (0,67-0,72) al 17/01/2023. Lo fa sapere l’Iss nel monitoraggio settimanale sul Covid.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 1,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 02 febbraio) vs il 2,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 26 gennaio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 5,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 02 febbraio) vs il 6,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 26 gennaio).

Una Regione è classificata a rischio alto ai sensi del DM del 30 aprile 2020, per molteplici allerte di resilienza. Due sono a rischio moderato e diciotto classificate a rischio basso. Dieci Regioni/PPAA riportano almeno una allerta di resilienza. Sei Regioni/PPAA riportano molteplici allerte di resilienza.

In calo l’incidenza settimanale a livello nazionale: 58 ogni 100.000 abitanti (27/01/2023 -02/02/2023) vs 65 ogni 100.000 abitanti (20/01/2023 -26/01/2023).

