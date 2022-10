Gli unici protocolli rimasti per l'ingresso sono la vaccinazione completa con un richiamo o un test PCR negativo entro 72 ore dalla partenza

(LaPresse) Il Giappone riapre le frontiere ai turisti. Si può ricominciare a viaggiare nel Paese del Sol Levante dopo che dall’11 ottobre sono cadute le ultime restrizioni per il Covid. Stop quindi al limite dei 50mila arrivi giornalieri e via libera anche ai turisti che non aderiscono ai tour organizzati. Gli unici protocolli rimasti per l’ingresso sono la vaccinazione completa con un richiamo o un test PCR negativo entro 72 ore dalla partenza.

