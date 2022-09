Il comitato per i medicinali per uso umano dell’Ema ha raccomandato di autorizzare due vaccini adattati per fornire una protezione più ampia contro il Covid-19 Pfizer-Biontech e Moderna, destinati all’uso in persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria contro il Covid-19. Questi vaccini sono versioni adattate dei vaccini originali Comirnaty (Pfizer/BioNTech) e Spikevax (Moderna) per colpire la sottovariante Omicron BA.1 oltre al ceppo originale di Sars-CoV-2.I vaccini sono adattati (cioè aggiornati) per rispondere meglio alle varianti circolanti – scrive l’Agenzia europea per i medicinali -. I vaccini adattati possono ampliare la protezione contro diverse varianti e dovrebbero quindi aiutare a mantenere una protezione ottimale contro Covid-19 mentre il virus si evolve. Gli studi hanno dimostrato che i due vaccini possono innescare forti risposte immunitarie contro Omicron BA.1 e il ceppo Sars-CoV-2 originale in persone precedentemente vaccinate. In particolare, erano più efficaci nell’innescare risposte immunitarie contro la sottovariante BA.1 rispetto ai vaccini originali. Gli effetti collaterali osservati con i vaccini adattati erano paragonabili a quelli osservati con quelli originali ed erano tipicamente lievi e di breve durata. I due pareri del Comitato saranno ora trasmessi alla Commissione europea, che adotterà una decisione finale.

“Ora procederemo con un’autorizzazione accelerata di questi vaccini per garantire che possano essere introdotti rapidamente in tutta l’UE. Le versioni adattate di questi vaccini devono essere utilizzate come dosi di richiamo che colpiscono il virus originale e la sottovariante Omicron BA.1. Sono sviluppati per offrire una protezione maggiore e più ampia contro le varianti attuali e future. Fatta salva la valutazione scientifica dell’Ema, nelle prossime settimane ci aspettiamo anche un parere sui vaccini adattati Omicron BA.4 e BA.5 come parte del nostro ampio approccio al portafoglio di vaccini che ha caratterizzato il nostro lavoro sin dall’inizio”. Così la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, a seguito della raccomandazione dell’Ema all’autorizzazione dei vaccini adattati di Pfizer e Moderna. Oggi l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha espresso parere positivo sui primi due vaccini booster Covid-19 adattati per la variante: Comirnaty e Spikevax, rispettivamente di BioNTech-Pfizer e Moderna. “Le opinioni positive odierne dell’Agenzia europea per i medicinali sui primi due vaccini mRNA adattati per le varianti, di BioNTech-Pfizer e Moderna, sono importanti per proteggere gli europei dal probabile rischio di ondate di infezioni autunnali e invernali. Dobbiamo essere pronti ad affrontare un altro inverno con il Covid-19″, ha detto Kyriakides.

