Calano i ricoveri

Sono 69.204 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore su 441.526 tamponi. Emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. 131 i morti. In calo i ricoverati in terapia intensiva (-12) e i pazienti nei reparti ordinari Covid ospedalizzazioni (-79). Scende il tasso di positività che è al 15,7% rispetto al 15,6% delle 24 ore precedenti.

