Il tasso di positività sale al 16,8%. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva

Sono 75.020 i nuovi casi di Covid in Italia, a fronte di 446.180 tamponi effettuati. Lo riporta il Bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Il tasso di positività sale al 16,8%, in rialzo di mezzo punto percentuale rispetto a ieri.

I decessi sono 166, che portano il totale a 162.264 vittime da inizio pandemia.

In aumento i ricoveri negli ospedali. I pazienti nei reparti ordinari sono 10.231, in rialzo di 24 unità rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva, invece, sono 415, 2 in più rispetto a ieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata