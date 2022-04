Il tasso di positività sale al 15,5% dal 14,8

Sono stati 61.555 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 64.951 indicati ieri nel bollettino del ministero della Salute. Le vittime sono 133 (149 quelle di ieri). I tamponi processati sono stati 397.482 con un tasso di positività che sale al 15,5% dal 14,8%. Scendono ancora i ricoveri: uno in meno rispetto a ieri i posti occupati da pazienti Covid in terapia intensiva (ieri il calo era stato di 29 unità), che scendono a 419 totali, 95 in meno invece nei reparti ordinari.

