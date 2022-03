Si conferma la risalita della curva epidemica. Il tasso di positività si attesta al 14,1% con 204.877 tamponi. In aumento i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva

Si conferma la risalita della curva epidemica in Italia. Sono infatti 28.900 i nuovi casi di Covid, a fronte di 204.877 tamponi processati tra molecolari e antigenici. È quanto riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Lunedì scorso i contagi registrati erano stati 22.083.

Il tasso di positività si attesta al 14,1%, in leggero calo rispetto al 14,8% di ieri.

I decessi sono 129 (ieri erano stati 86), per un totale di 156.997 vittime da inizio pandemia.

Per il secondo consecutivo risale il numero dei ricoveri in ospedale. I pazienti nei reparti ordinari Covid sono 8.468, ben 228 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva, invece, sono 518, 2 in più rispetto al rilevamento del giorno precedente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata