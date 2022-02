Il commissario straordinario per l'emergenza Covid: "Abbiamo dosi di vaccino stivate per ogni eventualità"

Dal primo marzo scatterà la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid per le persone fragili. Lo annuncia il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo.

“Per ciò che riguarda la quarta dose di vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il Ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee. Ovviamente sarà abbastanza estensiva” per le categorie di persone più fragili “e la mia indicazione è quella che partiremo il primo marzo: quindi sicuramente continueremo a tenere l’organizzazione che c’è ora in atto”, ha dichiarato il generale al termine della visita all’ospedale pediatrico Meyer a Firenze.

“Abbiamo delle dosi di vaccino stivate per ogni eventualità, poi dopo il 31 marzo, quando passeremo la mano, ci sono tutte le interlocuzioni con il Ministero della Salute per lasciare un pacchetto pronto. Oggi cadono i due anni dal primo caso e non dobbiamo dimenticarcene, è facile fare le cicale ma quando vengono i tempi duri dobbiamo aver messo del grano da parte. Guai a non aver fatto lezione di questo periodo. Naturalmente speriamo che non accada nulla”, ha aggiunto Figliuolo.

I cronisti hanno poi chiesto al generale quali progetti abbia per il post pandemia. “Di cose da fare ne ho, perché sono il comandante operativo di vertice interforze e se vedete quello che sta succedendo oggi nel mondo penso che di cose da far ne ho, perché da me dipendono tutte le forze nelle missioni operative, sia in Italia che all’estero. Ci sono 37 missioni in atto, tre in Italia e 34 che spaziano in tutte le aree del mondo“, ha spiegato il commissario straordinario.

