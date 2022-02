Migliorano i dati e lasciano l'arancione Piemonte, Abruzzo, Marche e Valle d’Aosta

(Lapresse) Prosegue il calo dei contagi e dei ricoveri in ospedale in Italia. Ieri i casi registrati sono stati poco più di 40 mila con 141 decessi. E da oggi quasi tutta Italia si trova in zona gialla. Lasciano l’arancione Piemonte, Abruzzo, Marche e Valle d’Aosta. Lombardia, Veneto, provincia autonoma di Bolzano e Campania hanno invece numeri da zona bianca anche se manca ancora l’ordinanza. Intanto oggi alle 17 a Codogno la cerimonia in ricordo delle vittime della pandemia a due anni dalla scoperta del paziente 1. Presente anche il governatore lombardo Attilio Fontana.

