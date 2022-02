Sono ben 152.848 i morti nel nostro Paese. Il ricordo va alle bare sui mezzi dell'Esercito

Era il 20 febbraio del 2020 quando a Codogno, in provincia di Lodi, si scoprì il paziente 1, il primo in Italia – anzi, in Europa – contagiato dal Covid. Sono passati esattamente due anni: da quel giorno ad oggi, solo nel nostro Paese, i casi sono stati 12.427.773. I morti, ben 152.848. L’immagine simbolo di quel periodo, per sempre fissata nella nostra memoria, resterà quella dei mezzi dell’Esercito carichi di bare mentre, in fila per le vie di Bergamo, portavano i morti verso la cremazione.

Due anni intensi. Che sono costati tanto in termini di vite umane, ma anche di sacrifici. Anni in cui tutto “l’eroico personale sanitario” – come lo ha definito Papa Francesco in occasione dell’odierna Giornata nazionale che celebra medici, infermieri e volontari – “ha fatto vedere questa ‘eroicità’ nel tempo del Covid” ma che – tiene a precisare il Santo Padre – rimane eroico tutti i giorni”. A loro “un applauso e un grazie grande”. A sottolinearne il “ruolo cruciale nella tutela della salute collettiva” è anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Da quando il nostro Paese è stato duramente colpito dall’insorgere, repentino e inatteso, di una emergenza sanitaria di così vasta portata – ha sottolineato il Capo dello Stato – gli operatori di tali categorie si sono trovati all’improvviso in prima linea a fronteggiare un nemico per molti versi sconosciuto. E’ grazie alla loro preparazione professionale e al loro spirito di sacrificio che è stato possibile arginare il rischio di perdite ancor più ingenti di quelle, già dolorosissime, che abbiamo dovuto patire”.

Anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha voluto esprimere la sua riconoscenza a quanti si sono spesi, sempre in prima linea, contro il virus: “Gratitudine vera e profonda va agli uomini e alle donne del Sistema sanitario nazionale”, ha detto il titolare del ministero della Salute. “Il Paese ha retto grazie a voi”. Nella lotta contro il virus, nel frattempo, sono arrivati i vaccini. “Oggi il 91% della popolazione sopra i 12 anni del nostro Paese si è vaccinata”, ha sottolineato Speranza. “Una risposta straordinaria degli italiani alla campagna di vaccinazione che ci mette in condizioni in queste ore di piegare la curva senza chiusure generalizzate”.I numeri di oggi, infatti, confermano la flessione nella curva dei contagi: nelle ultime 24 ore sono state registrate 42.081 nuove diagnosi a fronte di 372.776 tamponi. Lo stesso giorno di una settimana fa i casi erano stati 51.959 (-19,0%). Le vittime sono 141: una settimana fa erano state 191 (-26,2% in 7 giorni). Sono 52 i nuovi ricoveri in terapia intensiva registrati in Italia nelle ultime 24 ore, mentre lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 66 (-21,2%).La situazione migliora ma il virus “continua a registrare un’elevata circolazione”, come ribadisce anche una circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria firmata dal direttore generale Giovanni Rezza che “a fronte di una riduzione di effetto protettivo e durata dell’immunizzazione dopo il ciclo vaccinale primario nei confronti della variante Omicron” precisa che “ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria” è raccomandata “la somministrazione di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario articolato su tre dosi” purché “sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla dose addizionale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata