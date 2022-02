Tasso di positività in lieve risalita all'11,3%. Continua il calo dei ricoveri negli ospedali

Sono 42.081 i nuovi casi di Covid-19 in Italia a fronte di 372.776 tamponi. In lieve risalita il tasso di positività a quota 11,3%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 141 per un totale che sfiora quota 153 mila da inizio pandemia. Prosegue il calo dei numeri degli ospedali. Le terapie intensive scendono a quota 934 facendo segnare un -19 rispetto a sabato. Registrano un -103 invece i ricoveri ordinari. Le persone attualmente positive in Italia sono 1.348.347 in calo di 21.431 rispetto a sabato.

