Il virologo francese era in piazza a gennaio alla manifestazione organizzata da Gianluigi Paragone

(LaPresse) “Questi vaccini non proteggono ed è quello che sta venendo fuori piano piano. È riconosciuto da tutti oggi, non sono gli esperimenti ma anche i malati hanno scoperto che il vaccino non funziona. Invece di proteggere favoriscono altre infezioni”. Sono le parole di Luc Montagnier, virologo francese, premio Nobel per la medicina nel 2008, in piazza a Milano per la manifestazione ‘No Green pass’ a metà gennaio. Oggi è arrivata la confema: Luc Montagnier è morto all’età di 89 anni in ospedale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata