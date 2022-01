I tamponi processati sono 1.190.567 e il tasso di positività è stabile al 16,5%. In calo le terapie intensive di otto unità

Sono 196.224 i casi di covid in Italia nelle ultime 24 ore e 313 i decessi, un record in questa quarta ondata. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute il tasso di positività è al 16,5%, stabile rispetto al 16% di ieri. Stabili dunque i numeri odierni considerato che i casi accertati ieri erano stati 220.532 e i morti 294. Sono invece 1.190.567 i tamponi processati in 24 ore mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.669, in diminuzione di otto unità nel saldo tra entrate e uscite. per quanto riguarda le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari, rispetto a ieri ci sono negli ospedali italiani 242 pazienti in più.

