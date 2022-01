La previsione del direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità Europa, Hans Henri P. Kluge

(LaPresse) – “All’attuale tasso d’infezione oltre il 50% degli europei sarà contagiato da Omicron entro due mesi”. Lo ha detto il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità Europa, Hans Henri P. Kluge, in conferenza stampa.

Anyang in lockdown in Cina, città chiusa per 2 casi Omicron

Va in lockdown intanto la città cinese: a chiudere questa volta è Anyang, città nella provincia dell’Heran, che ha confinato in casa i propri 5,5 milioni di abitanti per la conferma di due casi Omicron avvenuta ieri. I casi sarebbero legati ad altri due positivi Omicron scoperti sabato nella città di Tianjin: si tratterebbe della prima diffusione interna al di là delle persone arrivate dall’estero e dei loro contatti immediati.

Con la chiusura di Anyang, salgono a 20 milioni i cinesi confinati in casa a causa del Covid: altri 13 milioni di persone sono in lockdown nella città di Xi’an e 1,1 milioni a Yuzhou.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata