Parla Marco Cavaleri responsabile dei vaccini e delle terapie dell'Ema

In conferenza stampa Ema ammette che “la situazione epidemiologica in Europa è preoccupante” ma ribadisce anche che “il vaccino è efficace e sicuro, anche in gravidanza”.

“Non possiamo continuare a somministrare booster del vaccino contro il Covid-19 ogni 3-4 mesi“, “non è una strategia sostenibile sul lungo periodo”, ha però affermato Marco Cavaleri responsabile dei vaccini e delle terapie dell’Ema.

