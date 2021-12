La Bbc spiega che molti dei voli sono stati cancellati dopo che membri degli equipaggi sono risultati positivi o sono stati costretti ad auto-isolarsi per contatti con positivi

Caos di Natale per i viaggi. In coincidenza con un aumento dei casi di coronavirus nel mondo, oltre 5mila voli sono stati cancellati fra ieri e oggi a causa della carenza di personale in condizioni di salute tali da potere lavorare. Secondo quanto riporta la Bbc, sono circa 2.400 i voli annullati venerdì e oltre 2.300 quelli cancellati sabato. Oltre 800 di quelli annullati oggi erano da o per aeroporti degli Stati Uniti. Nonostante secondo i primi studi la variante Omicron abbia sintomi meno gravi rispetto ad altre varianti, gli esperti sono preoccupati dall’alto numero di contagi che viene registrato.

La Bbc spiega che molti dei voli sono stati cancellati dopo che membri degli equipaggi sono risultati positivi o sono stati costretti ad auto-isolarsi per contatti con positivi. Centinaia di altri voli verranno cancellati anche domani, aggiunge la Bbc citando il sito di tracking FlightAware.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata