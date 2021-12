Maggioranza divisa. Ira di Meloni: "Speranza si dimetta"

Tra due giorni la cabina di regia e il CdM che dovrebbero stabilire le nuove misure restrittive per il periodo delle festività. Il premier Draghi aspetta i dati sulla variante Omicron, la cui incidenza nel Paese è cresciuta di 10 volte in 2 settimane. Tra le misure al vaglio del governo, la diminuzione della durata del Super Green Pass, test obbligatori anche ai vaccinati per partecipare ai grandi eventi e obbligo di mascherine all’aperto. Ma la maggioranza è divisa sui provvedimenti da prendere. E dall’opposizione arriva l’affondo di Giorgia Meloni, che attacca le nuove restrizioni e chiede le dimissioni del ministro della Salute Speranza.

