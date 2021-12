Così il governatore abruzzese: "La nostra regione ha una situazione sanitaria sotto controllo"

(LaPresse) “La situazione è abbastanza sotto controllo per quanto la pandemia continui a premere. Credo che i numeri confortino anche la previsione che qualche settimana fa avevamo fatto e cioè che il Natale lo passeremo ancora in bianco con una regione appunto che ha una situazione sanitaria sotto controllo”. Lo ha detto a LaPresse Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, facendo il punto sulla situazione in Abruzzo per l’emergenza sanitaria da coronavirus. “Se siamo sotto controllo è anche perché stanno incrementando velocemente le vaccinazioni, le terze dosi che stanno rimettendo in sicurezza la fascia più fragile della popolazione – ha aggiunto il governatore – Quindi invito tutti, quelli che non l’hanno ancora mai fatto, ma anche quelli che devono, appunto, fare la terza dose, ad andare nei centri vaccinali, a mettersi in sicurezza. A mettere in sicurezza se stessi e tutta la comunità perché questa è l’arma principale che abbiamo a disposizione per fermare questo virus e mantenere la libertà di essere, di poter fare tutte le attività – ha concluso Marsilio – A cominciare dalle vacanze di Natale che spero in molti vorranno trascorrere nella nostra regione, sulle nostre montagne, nelle nostre bellissime località e città d’arte e di venire qui a passare dei giorni in serenità”.

