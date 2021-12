Il direttore dell'Ente Autonomo Volturno: "Da Prefettura indicazioni per applicazioni soft"

(LaPresse) In tutta Italia è entrato in vigore il Super Green Pass, accesso non consentito a mezzi pubblici, ristoranti, bar e palestre per chi non si è sottoposto alla vaccinazione. Ai nostri microfoni Umberto De Gregorio, direttore dell’Ente Autonomo Volturno, azienda di trasporto pubblico campana, che parla “di un’applicazione soft della normativa che” da indicazioni della Prefettura “ha più un senso didascalico ed educativo. Noi stiamo facendo dei controlli ma a campione. Pensare di trovare dei controlli a tappeto è fantascienza. In particolare i nostri operatori non possono emettere multe, quindi quando ci troviamo dinanzi ad un passeggero sprovvisto del Super Green Pass possiamo solo chiamare a intervenire le Forze dell’Ordine”.

