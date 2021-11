L'ordinanza del sindaco Sala sarà in vigore da sabato 27 novembre al 31/12

L’ordinanza per l’uso delle mascherine all’aperto durante il periodo natalizio in centro “è pronta, la firmerò adesso al rientro in Comune. Sarà a valere dalla mezzanotte di venerdì, quindi da sabato, fino al 31 dicembre e riguarderà tutta l’asse dal Castello a San Babila“. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento in città.

“Prendiamo spunto dalle riflessioni che ci ha dato il prefetto. Credo che sia qualcosa in questo momento di necessario, ma che alla fine non penalizza nessuno. Non è che sia un grande sacrificio, siamo tutti abituati ma in questo momento la prudenza deve tornare ad essere forte”, ha aggiunto il primo cittadino.

In Lombardia boom classi in quarantena, oltre 900

Boom di classi in quarantena Covid in Lombardia: secondo l’ultimo monitoraggio della Direzione Generale Welfare, al 21 novembre sono 902 per un totale di 15.305 alunni e 1.150 operatori scolastici. Il 7 novembre erano 370 le classi in quarantena e 6.681 gli studenti coinvolti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata