Varato all’unanimità in Consiglio dei ministri il “Super Green pass” con un decreto che rafforza le misure anti-Covid per contrastare la quarta ondata. Una nuova denominazione che, in realtà, non comporterà grandi cambiamenti per chi ha già la certificazione verde, ma che prevede una stretta su chi ancora non si è vaccinato.

Il Green pass “rinforzato”, infatti, si otterrà solo con la vaccinazione o con la guarigione. Le nuove misure saranno valide dal 6 dicembre al 15 gennaio, quindi durante tutto il periodo festivo in cui è maggiore il rischio di assembramenti e di contagi. Varrà anche in zona bianca, ma non per i luoghi di lavoro: servirà per accedere a ristoranti, bar, cinema, teatri, palestre ed alberghi. Per andare a lavorare, viaggiare su treni e aerei e per accedere ai servizi essenziali, in assenza di vaccino, basterà un tampone negativo.

La cabina di regia inoltre ha deciso “il rafforzamento dei controlli in tutti i luoghi dove i green pass vengono utilizzati. Viene chiesto ai comitati provinciali per la sicurezza e l’ordine pubblico di costruire dei veri e propri piani di azione per questi controlli”, come confermato dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

“Spetterà al prefetto territorialmente competente”, si legge nel decreto, adottare “un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia”, in modo da “garantire il rispetto del possesso delle certificazioni”.

“Con l’introduzione del super green pass è intenzione del Viminale intensificare i controlli”, ha ribadito il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia. “Come per le manifestazioni – aggiunge – avranno un ruolo fondamentale i prefetti e i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica. È tempo dì collaborare tutti onde evitare nuove chiusure”. E il capo della polizia Lamberto Giannini si è detto pronto a “eseguire qualunque decisione politica” con “lo spirito di umanità e vicinanza ai cittadini che ci ha sempre contraddistinto”.

