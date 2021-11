Il ministro della Salute: "Riguarda anche terze dosi e richiami"

(LaPresse) “Oggi l’obbligo è già in vigore per il personale sanitario e tutto il presonale delle Rsa. Noi estendiamo quest’obbligo a ulteriori categorie: anche il personale non sanitario che lavora nel comparto salute; alle forze dell’ordine, ai militari e a tutto il personale scolastico”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa parlando del decreto sul super green pass approvato in Consiglio dei ministri. “L’obbligo riguarda anche le terze dosi o i richiami” ha detto.

