Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore dal 6 dicembre. Si discute con enti locali: poi il Cdm

Il governo ha riunito la cabina di regia in vista del varo delle nuove regole anti-Covid, che dopo un vertice con gli enti locali, approderanno in Consiglio dei ministri. L’esecutivo ha intenzione di far scattare il Super Green Pass in zona bianca. Chi non è vaccinato non potrà accedere a bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri, musei e stadi. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore il 6 dicembre. La decisione, tuttavia, verrà presa solo dopo il confronto con gli enti locali.

La durata di validità del green pass sarà ridotta da 12 a 9 mesi mentre non dovrebbero cambiare i termini di validità dei tamponi anti Covid. L’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto, già previsto per chi si trova in zona gialla, scatterà anche per chi possiederà il cosiddetto Super green pass, cioè quindi per vaccinati o guariti da Covid.

