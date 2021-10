Il tasso positività si attesta allo 0,8%, in calo dello 0,5% rispetto a ieri

Sono 2.494 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della salute, su 315.285 i tamponi processati, tra antigenici e molecolari. Il tasso positività si attesta allo 0,8%, in calo dello 0,5% rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore si registrano 49 vittime. Il totale dei decessi da inizio pandemia è di 131.384. Sono in calo i ricoveri in Italia. Rispetto a ieri sono 4 in meno i pazienti in area critica, 23 in meno quelli nei reparti ordinari. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è di 370 pazienti, sono, invece, 2.665 i positivi nei reparti ordinari.

Sono invece 1.560 casi in meno i positivi in Italia.

