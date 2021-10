Tasso di positività all'1,3%. Tornano a crescere terapie intensive e ricoveri ordinari

Sono 1.516 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 114.776 tamponi. Il tasso di positività si attesta all’1,3%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino pubblicato dal ministero della Salute. I decessi sono 31 con il totale da inizio pandemia aggiornato a quota 131.335. Tornano a crescere invece le terapie intensive, oggi 347, +10 in 24 ore. Aumentano anche i ricoveri ordinari: in totale sono 2.688, +37 nelle ultime 24 ore.

La Regione con il maggior aumento di contagi è la Sicilia, +231, davanti a Emilia Romagna, +191, e Lazio, +188.

