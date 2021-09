Il tasso di posività è in leggero rialzo: 1,7%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, calano quelli nei reparti ordinari

Sono 4.664 i nuovi casi di Covid in Italia, secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. I tamponi processati – tra molecolari e antigenici – sono 267.358.

Il tasso di positività si attesta all’1,7%, in leggero rialzo rispetto all’1,5% del giorno precedente.

I decessi sono 34 (ieri erano stati 57), per un totale di 129.919 vittime da inizio pandemia.

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva – dove si trovano 12 persone in più rispetto a ieri – per un totale di 599 pazienti gravi, mentre calano quelli nei reparti ordinari: sono quattro in meno (4.133) rispetto a sabato.

