Sono 5.139 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, su 333.741 tamponi processati, tra antigenici e molecolari, processati . Il tasso di positività a 1,6%, in calo dello 0,4% rispetto al girono precedente.

Le vittime del giorno sono 57, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 129.885.

Calano i ricoveri: nelle terapie intensive il totale dei pazienti è di 547 persone, uno in meno rispetto a ieri. In calo anche i ricoveri nei reparti ordinari: il totale è di 4.117 persone ricoverate, 47 in meno rispetto al giorno precedente e anche gli attuali positivi in Italia, che sono 863 in meno rispetto al giorno precedente.

