Il ministro Speranza: "Ci sono no vax facinorosi e quando si arriva alla violenza non ci può essere tolleranza, serve il pugno duro"

Dopo le manifestazioni delle ultime settimane e dopo le indagini che ieri hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 8 persone che avevano in programma ‘azioni violente’ durante le manifestazioni No Green pass previste per il prossimo fine settimana in tutta Italia, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese lancia un allarme: “La preoccupazione c’è perché vedo che i toni salgono sempre di più e c’è il rischio che ci siano degli estremismi che vanno poi a incidere sulle manifestazioni“, ha detto durante la presentazione a Roma del ‘Libro Blu 2020’ dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm) a cui era presente anche il ministro della Salute, Roberto Speranza.

“Ci sono no vax facinorosi e quando si arriva alla violenza non ci può essere tolleranza, serve il pugno duro. Parliamo di un pezzetto di popolazione, e bisogna essere durissimi”, ha detto Speranza

