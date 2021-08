I manifestanti gridano "libertà, libertà"

Anche questo sabato il tam tam diffuso sul canale Telegram ha portato in piazza del Popolo a Roma alcune centinaia di persone a protestare contro l’obbligo vaccinale e l’introduzione del Green pass per accedere a locali, palestre e musei. Sul palco si sono alternati diversi interventi accolti dal grido “libertà, libertà” e da slogan contro il Presidente del Consiglio, Mario Draghi e il Ministro della Sanità, Roberto Speranza. “Docenti e studenti hanno occupato le università per protestare per le macchinette del caffè e ora che li obbligano a vaccinarsi nessuno muove un dito”, urla al microfono Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova: “Il nostro appello accorato al mondo della cultura, al mondo accademico, al mondo dell’Università è: ribellatevi!”.

