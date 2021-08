Il report del generale Figliuolo: 3.316.075 in più rispetto alla settimana precedente

Sono 71.071.465 le vaccinazioni in Italia, + 3.316.075 rispetto alla settimana precedente. E’ il dato aggiornato a questa mattina della struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo. Per la fascia di età superiore agli 80 anni la percentuale di immunizzati con dose unica o completamento del ciclo è al 91,02%. Per i 70-79 anni invece 86,05%, per i 60-69 anni è di 78,78; per i 50-59 di 70,50%. Secondo il report della struttura commissariale il personale sanitario risulta immunizzato al 94,05%.

