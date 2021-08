Vaccini: siamo a quota 71 milioni di dosi

L’obbligo della certificazione verde per tante attività spinge gli italiani a scaricare dalle app i green pass. Solo nella giornata di ieri sono stati scaricati 6,7 milioni di green pass nel nostro Paese. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. Oggi intanto raggiunti i 71 milioni di dosi di vaccino somministrati nel nostro Paese. L’incremento in una settimana è stato di oltre tre milioni di dosi. Sono intanto 6.902 i casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con 22 morti. In totale i decessi da inizio pandemia sono 128.209 nel nostro Paese. Il tasso di positività è al 2,3%.

