L'Istituto superiore di sanità ribadisce che la circolazione della variante Delta è ormai, in Italia come in Europa, "largamente prevalente"

Agosto non frena la campagna di vaccinazione anti-Covid, tutt’altro: la settimana del grande esodo dei vacanzieri fa registrare 3 milioni di dosi di vaccini effettuate, in linea con la media degli ultimi mesi, mentre i recenti decreti del governo fanno scattare la caccia al certificato verde. “Solo nella giornata di ieri sono stati scaricati oltre 6,7 milioni di green pass – esulta sui social il ministro della Salute Roberto Speranza -. È il segno della grande collaborazione e del senso di responsabilità mostrato dagli italiani”. All’alba di sabato, sono 71.071.465 le dosi somministrate dall’inizio della campagna anti-Covid, 3.316.075 rispetto alla settimana precedente. Il 91,02% degli over 80 ha completato il ciclo, nella fascia 70-79 anni è immunizzato l’86,05%, tra i 60-69 anni il 78,78% e tra i 50-59 anni il 70,50%. La corsa al green pass riguarda soprattutto i più giovani, con quasi un milione di under 19 già vaccinato.

I casi di Covid in Italia

Intanto cresce il numero dei contagi cresce, ma resta sotto controllo quello delle ospedalizzazioni: sono 6.902 i nuovi casi registrati (venerdì erano 6.599) e 22 i morti, che fanno salire il dato complessivo a 128.209. Dei 293.863 test effettuati, è risultato positivo il 2,34%. I pazienti ricoverati sono 2.533, 84 in più rispetto a ieri, e nei reparti di terapia intensiva ci sono 288 malati, 11 in più in 24 ore. L’Istituto superiore di sanità ribadisce che la circolazione della variante Delta è ormai, in Italia come in Europa, “largamente prevalente”. Questo comporta una maggior trasmissibilità, con aumento dei casi, e secondo l’Iss, “una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità”. Nonostante ciò, proseguono le proteste contro il certificato verde, con 5000 manifestanti scesi in piazza sabato pomeriggio a Milano e circa la metà a Roma.

