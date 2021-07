Fondazione Gimbe: "Siamo alla quarta ondata"

Sono 6.171 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore su 224.790 tamponi. Mercoledì erano 5.696 su 248.472 test. 19 i morti. Il tasso di positività sale al 2,7% (+0,4%). Le terapie intensive aumentano di 11 unità. E nel suo monitoraggio settimanale sulla pandemia la Fondazione Gimbe lancia l’allarme. Dopo 15 settimane di calo, tornano a salire le vittime:111 nell’ultima settimana,il 46% in più rispetto ai 7 giorni precedenti . Aumenta anche la curva dei contagi .Per il presidente Cartabellotta “Siamo entrati nella quarta ondata”

