Al corteo svastiche e cori contro il governo

(LaPresse) Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Milano facendo seguito al tam tam nato sui social che ha dato vita a decine di manifestazioni contro il green pass in tutto il Paese. Durante il corteo che ha sfilato per il centro del capoluogo lombardo cori contro il governo ma anche svastiche e saluti romani. Durante la protesta sono stati presi di mira i giornalisti al grido “venduti, venduti!”. I manifestanti sostengono che il passaporto vaccinale è uno strumento da regime per reprime le libertà fondamentali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata