(LaPresse) Migliaia di persone sono scese per le strade di Sydney e di altre città australiane per protestare contro le restrizioni e il lockdown voluto dal governo per contrastare una nuova ondata di casi. Decine gli arrestati durante i cortei. I partecipanti, tutti senza mascherina, hanno marciato dal Victoria Park di Sydney al grido di “libertà” e “verità”.

