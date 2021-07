Contagi ancora in aumento nel Nuovo Galles del Sud. Prolungato il lockdown a Brisbane

(LaPresse) In Australia resta alta la preoccupazione per la variante Delta con quasi la metà della popolazione in lockdown dalla scorsa settimana. I casi di Covid-19 sono in crescita nel Nuovo Galles del Sud mentre le autorità del vicino Queensland hanno prolungato, almeno fino a sabato, il lockdown nella capitale Brisbane e nella vicina area di Moreton Bay. E continua la corsa alla vaccinazione, lunghe code ai centri vaccinali.

