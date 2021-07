Le parole dei cittadini e dei gestori di bar e ristoranti

Dal 6 agosto scatta l’obbligo del green pass in bar e ristoranti al chiuso in Italia. “Per noi non cambia nulla avendo solo il bancone” spiega un gestore di un locale a Roma, nella capitale. “Se è indicata come la soluzione sia per limitare i contagi, sia per far funzionare il divieto come invito per vaccinarsi, potrebbe servire” spiega una cittadina. Tante le persone che affollano i tavolini all’aperto, dove comunque non ci sarà l’obbligo di mostrare il certificato.

