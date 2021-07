Il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga: "Proposta per il governo in ottica di collaborazione"

Le Regioni hanno “condiviso una proposta per la revisione degli indicatori delle zone di rischio, formulando l’ipotesi di portare, per la zona bianca, il limite massimo di occupazione dei posti letto in area medica al 30% e quello delle terapie intensive al 20%”. Così al termine della conferenza delle Regioni il Presidente Massimiliano Fedriga. “Si tratta – conclude il Presidente della Conferenza delle Regioni – di proposte che facciamo al Governo, in un’ottica di collaborazione istituzionale, anche alla luce dell’attuale contesto epidemiologico – caratterizzato da un aumento dell’incidenza ma da una bassa occupazione dei posti letto ospedalieri – e dalla progressione intensa della campagna vaccinale”.

Le percentuali da cui si partiva erano al 15% in terapia intensiva e 20 % in ricoveri ordinari, oltre i quali far scattare il cambio di colore. A protestare però, a quanto si apprende, le Regioni più piccole che hanno evidenziato come, avendo meno posti, rischiavano di essere criteri più restrittivi. Si è deciso dunque di proporre percentuali piu alte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata