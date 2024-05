Milano, 15 mag. (LaPresse/AP) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dato istruzione di rinviare tutti gli impegni che lo avrebbero visto impegnato all’estero per via della nuova offensiva russa nella regione di Kharkiv. Lo dichiara il portavoce del leader ucraino, Serhii Nykyforov, in un post su Facebook. “Volodymyr Zelensky ha dato istruzioni di rinviare tutti i prossimi eventi internazionali che prevedevano la sua partecipazione e di elaborare nuove date. Siamo grati ai nostri partner per la loro comprensione”, si legge nel post.

