Il leader di IV: "Mia posizione diametralmente opposta a quella di Salvini e Meloni"

“C’è un tema, il primo e più preoccupante per i cittadini, che è quello dei vaccini e del Green Pass su cui io ho una posizione che è diametralmente opposta a quella di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni. Io sono per l’obbligatorietà dei vaccini per scuola e sanità e sono per l’utilizzo spinto del Green Pass”. Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al banchetto dei Radicali dove si è recato per la firma ai Refedendum. “Sulla vicenda del Ddl Zan, mi colpisce molto il fatto che siamo a un passo dal traguardo. Abbiamo proposto una riformulazione dell’articolo 1, eliminando il criterio dell’identità di genere, andando incontro alle richieste delle femministe di sinistra”, ha aggiunto Renzi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata