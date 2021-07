Il leader della Lega: "Chi parla di multe e divieti fa il male del Paese"

“L’obiettivo è arrivare a mettere in sicurezza i due milioni e mezzo di Over 60 che ancora sono scoperti dal vaccino. Prima di minacciare di tenere a casa i 15enni, preoccupiamoci di raggiungere i 70enni e gli 80enni che sono quelli che rischiano”. Lo ha detto Matteo Salvini, in visita oggi a Bologna, parlando della campagna vaccinale e ringraziando il generale Francesco Paolo Figliuolo per il lavoro fatto. Chi parla, in questo momento, di chiusure, multe e divieti fa il male del Paese”, ha aggiunto il leader del Carroccio.

