L'annuncio del premier ellenico Mitsotakis

(LaPresse) – La Grecia ha deciso di dare ai giovani un credito di 150 euro per vaccinarsi contro il coronavirus. Lo ha riferito oggi il primo ministro, Kyriakos Mitsotakis. Il premier ha affermato che a partire dal 15 luglio, i cittadini greci di età inferiore ai 26 anni avranno diritto al credito in un portafoglio digitale dopo aver ricevuto la prima dose della loro vaccinazione Covid-19. “Speriamo che i giovani colgano questa opportunità. Lo stato vi ringrazia per aver agito in modo responsabile e aver fatto qualcosa che sono certo che avreste fatto comunque”, ha detto in un discorso televisivo.

