Il coprifuoco spostato dalle 21 alle 23

(LaPresse) Si allentano le restrizioni anti-covid in Grecia in vista dell’estata per dare sostegno al settore del turismo. Riprendono l’attività bar e ristoranti ma sono con posti a sedere all’aperto. Tanta la gente che ha riempito i locali nella zona di Monastiraki nel centro di Atene. I tavoli sono posti distanziati l’uno dall’altro per mantenere i protocolli, mentre non sono ammessi clienti in piedi e musica. Il coprifuoco spostato dalle 21 alle 23 ma i clienti possono seduti fino a 15 minuti prima.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata