Sono 1.400 nuovi positivi a fronte di 203.173 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute il tasso di positività è stabile: 0,7% quello odierno contro lo 0,6% di ieri. Calano i decessi che passano dai 63 di martedì ai 52 di oggi.

Continua a migliorare anche la situazione ospedaliera. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive scendono di 33 unità con soli 9 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono invece ben 16 le regioni che non hanno ricoverato nemmeno un paziente nei reparti di rianimazione dove attualmente nel nostro Paese ci sono 471 persone. Scendono anche i ricoveri ordinari: 269 in meno per un totale di 3.064 ricoverati.

Dando uno sguardo a livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di casi sono la Lombardia con 256, la Sicilia con 168, la Campania con 167 e il Lazio con 143. Quelle meno colpite sono invece Valle d’Aosta e Molise con un solo positivo.

