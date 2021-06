Il ministro della Salute: "Abbiamo vissuto mesi drammatici, ora siamo ancora in pandemia ma in una fase diversa"

“Da venerdì il 99% del Paese sarà in zona bianca, dunque possiamo dire che siamo in una fase diversa. Abbiamo vissuto mesi drammatici, ora siamo ancora in pandemia ma in una fase diversa”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso del suo intervento al convegno organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi dal titolo “Per una sanità delle persone: proposte per l’attuazione delle ‘aree funzionali di psicologia”.”Il quadro è migliorato: quasi un italiano su due ha avuto la prima dose. I numeri sono sotto gli occhi di tutti ma fino a quando ci sarà una sola persona che morirà di Covid la battaglia non sarà finita. Siamo però in un’altra fase e questo ci sta permettendo di riaprire con grande gradualità”, ha aggiunto.

