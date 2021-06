Il provvedimento per Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Provincia Autonoma di Trento

“Firmerò nelle prossime ore un’ordinanza che portera in zona bianca circa il 50% del Paese. Il provvedimento riguarderà Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Provincia Autonoma di Trento“. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza nella conferenza stampa dedicata ai vaccini. Regioni che si aggiungono già collocate nella fascia con minori restrizioni e senza coprifuoco, ovvero Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

Rt stabile in Italia nell’ultima settimana: è quanto emerge dalla bozza dell’ultimo monitoraggio della Cabina di regia, secondo cui nel periodo 19 maggio-1 giugno 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,68 (range 0,67- 0,69), stabile rispetto alla settimana precedente, e sotto l’uno anche nel limite superiore.

E continua anche il calo nell’incidenza settimanale che si assesta a 26 casi per 100mila abitanti, contro i 36 dell’ultimo rilevamento. L’incidenza scende in tutte le regionied è sotto il valore di 50 per 100mila abitanti ogni 7 giorni in tutto il territorio.

