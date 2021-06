Le parole di Jens Spahn che ha introdotto il CovPass

Jens Spahn, ministro della Salute della Germania, ha presentato l’app CovPass. Si tratta del passaporto vaccinale in formato digitale per il Covid-19 che entrerà in vigore in Germania. Si tratta di un’applicazione su cui verranno trasferiti tutti i dati e le informazioni personali già presenti sul libretto delle vaccinazioni di ogni tedesco, collegata al green pass.

